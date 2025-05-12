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خارج الحدود

وزير الخارجية يهاتف نظيريه العماني والإيراني (تفاصيل)

وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر وعمان وإيران، فيتو

 أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالين هاتفيين مع كل من بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران.

وتناول عبد العاطى تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول الملف النووي الإيراني، والتي استضافتها مسقط أمس، حيث اطلع على آخر مستجدات المباحثات بين الجانبين. 

دعم مصر للمبادرات الرامية إلى التوصل لحلول سلمية 

 وثمن الوزير عبد العاطي التزام الجانبين الأمريكي والإيراني بمواصلة المسار الدبلوماسي وجهود الوساطة العمانية فى هذا الإطار، مُجددًا دعم مصر الكامل للمبادرات الرامية إلى التوصل لحلول سلمية عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، معربا عن التطلع لأن تفضي تلك المفاوضات إلي تقريب وجهات النظر، بما يسهم في خفض التصعيد والحد من التوترات في المنطقة ودعم الأمن والاستقرار بالإقليم.

التطورات فى غزة وأوكرانيا

وتبادل عبد العاطى الرؤى مع  "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس -الأمريكى للشرق الأوسط بشأن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، والتطورات فى كل من غزة وأوكرانيا.

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إيران عمان سلطنة عمان

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