استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

عقدت شركة ميناء القاهرة الجوي عددًا من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المختلفة العاملة في مطار القاهرة للتنسيق النهائي حول خطة العمل والأداء خلال سفر رحلات حجاج بيت الله الحرام، والتجهيزات الخاصة وكيفية تلافي أي مشاكل أو معوقات قد تطرأ خلال هذا الموسم.

وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على توفير كافة سبل الراحة استعدادًا لموسم الحج، وبتوجيه من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع حالة الاستعداد عبر المطارات المصرية.

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأنه تم تخصيص غرفة عمل تعمل على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة جداول الرحلات وحل أي طارئ، مع توفير فرق عمل لمساعدة ضيوف الرحمن على إنهاء إجراءات سفرهم، وتوفير عدد كبير من الكراسي المتحركة لخدمة الحجاج من كبار السن وذوي الهمم، وكراسي إضافية للانتظار، وكذلك توفير عدد كبير من عربات "اخدم نفسك"، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للحجاج عبر الترانزيت حتى مغادرتهم المطار، وتوفير كاونترات إضافية بالتنسيق مع شركات الطيران منعًا للتكدس.

جدير بالذكر أن شركة الميناء قد قامت بالتنسيق مع الحجر الصحي لتوفير أكثر من سيارة إسعاف وأطقم طبية مجهزة في صالة الرحلات الموسمية ومبنى الركاب رقم (٢).

يذكر أن صالة الرحلات الموسمية مخصصة لنقل حجاج شركة مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (٢) لنقل حجاج الخطوط الجوية السعودية، ومبنى الركاب رقم (١) لنقل حجاج شركات الطيران الخاص، مع وجود أماكن بجانب صالات مخصصة للمودعين مجهزة بكافة الخدمات من مقاعد وإضاءة وكافيتريا وإسعاف وخدمات طبية وأماكن للصلاة ومكتب استعلامات ووسائل إطفاء.

وصرح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة، بأن الاستعدادات لموسم الحج تبدأ قبل الموسم بفترة كافية إدراكًا منا بأهمية وخصوصية موسم الحج، وحرصًا على أن يظهر موسم الحج بالمظهر الذي يليق بمكانته.

وأضاف إسحق أنه تم التشديد على تواجد فرق العمل التي تم تخصيصها بين الحجاج لمساعدتهم وتقديم كافة التيسيرات لهم وتلافي المعوقات التي تواجههم خلال فترة سفرهم إلى الأراضي المقدسة.

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