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تفاصيل جلسة مزاد سيارات مطار القاهرة الواردة من الخارج

سيارات جمارك مطار
سيارات جمارك مطار القاهرة، فيتو

أعلنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، عن جلسة مزاد ٢٠٢٥/٥/٢٢، لبيع سيارات واردة من الخارج.

وأوضحت سلطات جمارك مطار القاهرة، أن ثمن كراسة الشروط ٤٠٠ جنيه، تضمن بضائع جمرك تفتيش الركاب وجمرك البيوع الجمركية بمطار القاهرة وجمرك ٦ أكتوبر والملاحق الخاصة به. 

وتتضمن جلسة المزاد أيضا: ساعات - باور بنك - اكسسوار حريمي ورجالي - أجهزة كمبيوتر ولوازمها - تليفونات محمولة ولوازمها - خيوط - مصنوعات معدنية - قطع غيار سيارات - مفروشات - ملابس -أدوات مائدة - أحذية - سجائر - لعب أطفال - كشافات - مستلزمات كهرباء - شيشة وسجائر الكترونية ولوازمها - أدوية - عطور - كاميرات - حلى غواية - أجهزة كهربائية)،  وخلافه من البضائع الجمركية الحكومية المختلفة. 

ومن المقرر أن تقام جلسة المزاد بقاعة نادى الجيزة الرياضى ش البحر الأعظم - الجيزة الساعة ١٢ ظهرًا. 

ولدخول المزاد يتم دفع تأمين دخول المزاد ۱۰۰۰۰ جنيه ( عشرة آلاف جنيه)، و٢٠ ألف فور رسو المزاد وباقى الثمن خلال ١٥ يومًا، ويكون البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج ۲ البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط. 

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