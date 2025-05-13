لجان النواب تناقش مشروع الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية

تعقد عدد من لجان مجلس النواب، اليوم اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2025/2026، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مناقشة موازنة وزارة الكهرباء

وتناقش لجنة الخطة والموازنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2025/2026.

كما تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص وزارة الخارجية والجهات التابعة لها (ديوان عام الوزارة).

مناقشة موازنة وزارة الخارجية

كما تناقش اللجنة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص وزارة الخارجية والجهات التابعة لها (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية).

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص وزارة الخارجية والجهات التابعة لها (الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج).

وتناقش اللجان، مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 /2026 فيما يخص وزارة البيئة والهيئات التابعة لها: وهي مكتب الوزير، جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

مناقشة موازنة مديريات الزراعة

وتناقش لجنة الزراعة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.



وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي

مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

كما تناقش مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات (مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء)

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: أكاديمية الفنون - رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي-المركز القومي للمسرح - البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومي للسينما – البيت الفني للمسرح.

مناقشة موازنة قطاعات وزارة الثقافة

كما يناقش الاجتماع مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة، الأمانات الفنية للمجلس الأعلى للثقافة - الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية – الهيئة المصرية العامة للكتاب- المركز القومي لثقافة الطفل - وزارة الثقافة.

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