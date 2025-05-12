وزير التعليم لمديري المديريات: جايين نشتغل لأولادنا واحنا مش بنام (فيديو)

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرا مصورا للقاء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديري ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية، لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية على مدار العام الدراسي واستعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام.

لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديرى ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيه نصائح لمديري المدارس ومديري والمديريات التعليمية ووكلاء الوزارة قائلا: احنا جايين نشتغل للتعليم ولأولادنا وبطلب من كل واحد أنه يتكلم باللي في قلبه".

وأضاف عبد اللطيف خلال لقائه قائلا: "عايزين نضمن جودة التعليم جوه الفصل، وكلنا نساعد بعض وننقل خبراتنا لبعض وننمي العملية التعليمية بأي شكل، واحنا كلنا اخوات وكلنا أهل ولينا هدف واحد بس هي مصلحة أولادنا في المدارس، واحنا مش بننام".

وأكد وزير التعليم ضرورة العمل من أجل تطوير جودة التعليم المقدم للطلاب في كافة مدارس الجمهورية.

وكان محمد عبد اللطيف، عقد اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بجميع المحافظات؛ وذلك لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية المتعلقة بامتحانات العام الدراسي الحالي 2024-2025، والتأكيد على تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

وتأتي هذه الاجتماعات حرصًا من الوزير محمد عبد اللطيف على متابعة سير العملية التعليمية بشكل مستمر، حيث يبذل قصارى جهده لضمان تقديم أفضل مستوى تعليمي للطلاب في كافة أنحاء الجمهورية، ويسعى الوزير دائما لتعزيز التعاون بين الوزارة والمديريات التعليمية، ويعمل بلا كلل على رفع كفاءة النظام التعليمي، من خلال متابعة دقيقة للإنجازات والتحديات، مما يعكس التزامه الكامل بتطوير التعليم وتحقيق أهداف الإصلاح المنشودة.

وخلال الاجتماع شدد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية اللقاءات الدورية مع القيادات التعليمية، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية، والاطلاع على الواقع الميداني للعملية التعليمية. وأشار إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتطوير الأداء التعليمي، قائلًا: "أنتم شركاء حقيقيون في مسيرة الإصلاح، وجهودكم محل تقدير واعتزاز".

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