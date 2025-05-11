وزير العمل: إجراء ربط إلكتروني مع الدول العربية لتسهيل توفير الوظائف وفرص العمل المتاحة

قال وزير العمل محمد جبران: إن شركات إلحاق العمالة تحصل على تراخيص من وزارة العمل، وهناك متابعة دقيقة لهذه الشركات لرصد أي مخالفات.

وأضاف وزير العمل في تصريحات خاصة، أنه في حالة مخالفة الشركات للوائح، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تشمل إلغاء التراخيص أو إيقافها لحين تصحيح الأوضاع، مع مراقبة مشددة للحفاظ على حقوق العمال.

الربط الإلكتروني مع الدول العربية

وأشار وزير العمل أن العمالة المصرية مطلوبة جدًا في الخارج، نظرًا لمهارتها، خاصة في السعودية، لدينا الريادة في العديد من الوظائف، ونقوم حاليًا بإعداد الربط الإلكتروني مع الدول العربية لتسهيل توفير الوظائف وفرص العمل المتاحة.

وأكد وزير العمل أن الوزارة لديها وحدة توجيه للعاملين قبل سفرهم إلى الخارج، لتعريفهم بعادات وتقاليد الدولة التي سيتوجهون إليها، بالإضافة إلى وجود ملحقين عماليين في المكاتب التابعة للوزارة بالدول العربية والأوروبية.

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