هيئة الدواء: وضع استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية في قطاع الصناعات الدوائي

شارك الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، "افتراضيًا" في فعاليات الجلسة الحوارية الرابعة من المنتدى العربي لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات 2025، والتي جاءت تحت عنوان "دور الهيئات الرقابية العربية في دعم الاستثمار بقطاع الصناعة الدوائية واللقاحات"، والذي نظمته وزارة الصحة بمملكة البحرين، حيث شارك فيها ممثلون عن خمس دول عربية، وذلك لمناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي المهم.

جهود هيئة الدواء المصرية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار

في مستهل اللقاء، استعرض الدكتور تامر الحسيني جهود هيئة الدواء المصرية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في الصناعات الدوائية، بما يعكس ريادة الهيئة على مستوى المنطقة بالقطاع الدوائي، كما أشار إلى أهمية تطوير مبادرات مشتركة لتعزيز البحث والتطوير في مجال الأدوية واللقاحات؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الصحي العربي، مؤكدًا حرص هيئة الدواء المصرية على مواصلة دعم جهود التكامل الإقليمي، والعمل على تذليل التحديات التنظيمية أمام الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الدوائية العربية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما تناول الدكتور أسامة حاتم أوجه التعاون العربي المشترك وأهمية التكامل بين الهيئات الرقابية في توحيد المعايير وتبادل الخبرات لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأكد أن التعاون بين الهيئات الرقابية العربية أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية في قطاع الصناعات الدوائية، خاصة في ظل المتغيرات الصحية والاقتصادية المتسارعة، وأن تبادل الخبرات الفنية وتعزيز الشراكات بين الدول العربية سيساهم في بناء منظومة دوائية قوية وقادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، وأهمية استثمار النجاحات التنظيمية للهيئات الرقابية العربية في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع قدرات التصنيع المحلي، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي العربي.

تعكس هذه المشاركة دور هيئة الدواء المصرية كمحور رئيسي في دفع جهود التكامل الدوائي العربي، وتعزيز قدرة المنطقة على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة التحديات الصحية بكفاءة واستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات التنظيمية، بما يدعم التكامل الصحي العربي ويخدم جهود التنمية المستدامة في مجال الصناعات الدوائية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز مكانتها كجهة تنظيمية رائدة إقليميًا، والمساهمة الفاعلة في تطوير صناعة الأدوية واللقاحات على مستوى الوطن العربي، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز من قدرات الدول العربية في مواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية".

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