جبران يعلن بدء اختبارات المرشحين لفرص عمل بالرياض (صور)

أعلن محمد جبران وزير العمل ، اليوم الثلاثاء، عن بدء الاختبارات للمرشحين على فرص عمل في القطاع الهندسي بإحدى شركات المقاولات بالرياض، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي.

وقال الوزير: إن هذه الاختبارات الجديدة، والتي تعقد داخل مقر الوزارة تؤكد مصداقية فرص العمل التي تُعلن عنها الوزارة، وتأتي في إطار جهود فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية الماهرة والمُدربة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الشركة تتحمل الإقامات وتجديدها، ونقل الكفالة أو التأشيرة، والتأمين الطبي، وكذلك تذكرة الطيران ذهاب وعودة، عند استحقاقات الإجازات السنوية.

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