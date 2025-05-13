الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كواليس مكالمة رئيس الاتحاد البرازيلي وأنشيلوتي بعد تعيينه مدربا للسامبا

أنشيلوتي
أنشيلوتي

منتخب البرازيل، أكد إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن لاعبي منتخب السيليساو "متحمسون" لتولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قيادة الفريق الوطني.

 

وقال رودريجيز، في تصريحات صحفية: "أجريت اتصالا مع أنشيلوتي بعد الإعلان عن تعيينه مدربا جديدا للمنتخب البرازيلي، لقد بدا سعيدا للغاية لتوليه زمام قيادة المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 5 مرات".

وأضاف رودريجيز: "لقد تلقيت أيضا العديد من التعليقات من لاعبي المنتخب البرازيلي والأندية بشأن تولي أنشيلوتي للسيليساو، الذين أبدوا حماسا لوصوله"، دون أن يذكر أيا منهم بالاسم.

 

ومن المقرر أن يتولى مدرب ريال مدريد الحالي مسؤولية منتخب البرازيل عند انتهاء منافسات الدوري الإسباني.

ووفقا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، فإن أنشيلوتي سيكون موجودا في ريو دي جانيرو في 26 مايو الجاري للإعلان عن قائمة تضم من 23 لاعبا للمباراتين المقررتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 أمام الإكوادور 5 يونيو وباراجواي (يوم 10).

ووقع أنشيلوتي عقدا قصير الأمد مع السيليساو، يتضمن كأس العالم 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وما يزال المنتخب البرازيلي من دون مدرب منذ إقالة دوريفال جونيور في 28 مارس الماضي، عقب الهزيمة 4-1 أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم أيضا.

وفشل منتخب السيليساو في تحقيق الاستقرار في منصب المدير الفني منذ رحيل تيتي بعد الخروج من مونديال قطر 2022.

وقبل دوريفال، تولى دفة البرازيل كل من رامون مينيزيس وفرناندو دينيز، وكلاهما بصفة مؤقتة ودون تحقيق نجاحات.

ويحتل منتخب "السامبا" المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية، برصيد 21 نقطة، ويتقدم بست نقاط على فنزويلا، صاحبة المركز السابع والأولى خارج مراكز التأهل المباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم منتخب السيليساو كارلو انشيلوتي أنشيلوتي منتخب البرازيل المنتخب البرازيلي

مواد متعلقة

قبل تدريبه منتخب البرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ (إنفوجراف)

رسميا، أنشيلوتي مديرا فنيا جديدا لمنتخب البرازيل

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفاة الفنان شريف ليلة، طرابلس تشتعل، صلاح يفقد بريقه أوروبيا، ورطة دولية لروسا بسبب طائرة ماليزيا، نصيحة بشأن الذهب

منظمة الطيران المدني تحمل روسيا إسقاط الطائرة الماليزية وقتل جميع ركابها الـ 298 شخصا

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

لحظة وصول طائرة ترامب إلى السعودية في زيارة تاريخية (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، البرقوق يتراجع 10 جنيهات وارتفاع الجوافة

البترول تعلن إجراءات جديدة بشأن صرف قيمة تعويض متضرري "البنزين المغشوش"

اعترافات أبطال فيديو اقتحام مسجد لضرب شاب بالسلام

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، ورق العنب يتهاوى والليمون يواصل جنونه بزيادة كبيرة

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل تدريبه منتخب البرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على الحاج أداء صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية