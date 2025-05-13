كواليس مكالمة رئيس الاتحاد البرازيلي وأنشيلوتي بعد تعيينه مدربا للسامبا

منتخب البرازيل، أكد إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن لاعبي منتخب السيليساو "متحمسون" لتولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قيادة الفريق الوطني.

وقال رودريجيز، في تصريحات صحفية: "أجريت اتصالا مع أنشيلوتي بعد الإعلان عن تعيينه مدربا جديدا للمنتخب البرازيلي، لقد بدا سعيدا للغاية لتوليه زمام قيادة المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 5 مرات".

وأضاف رودريجيز: "لقد تلقيت أيضا العديد من التعليقات من لاعبي المنتخب البرازيلي والأندية بشأن تولي أنشيلوتي للسيليساو، الذين أبدوا حماسا لوصوله"، دون أن يذكر أيا منهم بالاسم.

ومن المقرر أن يتولى مدرب ريال مدريد الحالي مسؤولية منتخب البرازيل عند انتهاء منافسات الدوري الإسباني.

ووفقا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، فإن أنشيلوتي سيكون موجودا في ريو دي جانيرو في 26 مايو الجاري للإعلان عن قائمة تضم من 23 لاعبا للمباراتين المقررتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 أمام الإكوادور 5 يونيو وباراجواي (يوم 10).

ووقع أنشيلوتي عقدا قصير الأمد مع السيليساو، يتضمن كأس العالم 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وما يزال المنتخب البرازيلي من دون مدرب منذ إقالة دوريفال جونيور في 28 مارس الماضي، عقب الهزيمة 4-1 أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم أيضا.

وفشل منتخب السيليساو في تحقيق الاستقرار في منصب المدير الفني منذ رحيل تيتي بعد الخروج من مونديال قطر 2022.

وقبل دوريفال، تولى دفة البرازيل كل من رامون مينيزيس وفرناندو دينيز، وكلاهما بصفة مؤقتة ودون تحقيق نجاحات.

ويحتل منتخب "السامبا" المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية، برصيد 21 نقطة، ويتقدم بست نقاط على فنزويلا، صاحبة المركز السابع والأولى خارج مراكز التأهل المباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.