الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

محاكمة 6 عاطلين بتهمة ترويع المواطنين والشروع في قتل شاب بالجيزة

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، جلسة محاكمة 6 متهمين عاطلين، بتهمة الشروع في قتل شاب خلال مشاجرة عنيفة وقعت في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

 

تفاصيل الواقعة ومحاكمة 6 متهمين في محاولة قتل

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن عدد المتهمين ستة، وأنهم بتاريخ 19 نوفمبر 2024، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أقدموا على ارتكاب أفعال عدوانية تمثلت في استعراض القوة والتلويح بالعنف، وذلك أمام عدد من الأهالي من بينهم المجني عليهم جيهان. ص، وأحمد. س، وشقيقه كريم، إلى جانب آخرين من قاطني المنطقة، ما تسبب في إثارة الذعر بين السكان وتكدير السلم العام وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر، فضلا عن المساس بحرياتهم الشخصية.

 

ووفقا لما ورد في التحقيقات، فإن المتهمين لم يكتفوا بتهديد السلم العام فحسب، بل تطورت الأحداث إلى الاعتداء الفعلي، حيث قاموا بضرب المجني عليه الثاني – أحمد. س – عمدا مع سبق الإصرار، بعدما أعدوا سلفا أسلحة بيضاء تمثلت في "سنجة" و"مطواة"، وهاجموه فور رؤيته، وانهالوا عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بجروح قطعية في ساقه اليسرى ويده اليمنى.

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