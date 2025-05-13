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أخبار مصر

إقبال طلابي كبير على معرض صنع في مصر بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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شهد معرض "صنع في مصر " بجامعة عين شمس إقبالا كبيرا من طلاب وطالبات الجامعة بالحرم الجامعي "ب" وذلك برعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

إقبال على معرض صنع في مصر بجامعة عين شمس


وأوضحت غادة فاروق أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ينظم بصورة دورية" معرض صنع في مصر " إيمانًا بأهمية الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة فى دعم الصناعات الوطنية خاصًة  لما توليه الدولة من اهتمام بتوطين الصناعة الوطنية ؛ فإن دعم شراء المنتج المحلي واجب وطني فبتشجيع المنتجات المحلية بالشراء ترتفع معدلات الإنتاج وتزداد خطوط  المصانع وتتوافر فرص العمل وتُفتح آفاقا جديدة للتصدير وتقليص الواردات وتحقيق التنمية الشاملة.

 

 ويشهد المعرض بإستمرار إقبال كثيف من الطلاب ومنتسبي الجامعة ويستمر المعرض حتى ٢٢ من مايو الجارى.

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عين شمس الصناعات الوطنية المنتجات المحلية توطين الصناعة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض صنع في مصر

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