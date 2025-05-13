اليوم، استئناف المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في بلقاس

تنظر المحكمة الاستئنافية في المنصورة اليوم الثلاثاء، قضية المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في القضية رقم 1828 لسنة 2018 جنايات بلقاس وذلك بعد حكم الإعدام في أول درجة

محاكمة استئنافية للمتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها

تنظر القضية برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية أحمد كمال، عصام أباظة، محمود عبد الكريم





قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

بناءً على الإطلاع على أوراق القضة المتهم الأول: سحر عوض محمد الهادي، والمتهم الثاني ابراهيم فتحي محمد عبد الفتاح في 12 يونيو 2018 بدائرة مركز بلقاس.

بان المتهمة الأولى: قتلت عمدا المجني عليه عبد المنعم السيد الدرداحي - مع سبق الإصرار بأن قدمت له مشروب بعد أن وضعت فيه عقارًا سميًا يعجل بوفاته (٢٠) قرص من عقار الكلوتريكس) قاصدة من ذلك إزهاق روحه فماتت مقصدًا لها أثرت الجاني عليه الحياة على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي وبأقوالها بالتحقيقات.

المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة محل الوصف الأول بأن حرضها واتفق معها وأمدها بالمعلومات واسم العقار الذي دسته للمجني عليه وهو ما سهل لها ارتكاب جريمتها بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وذلك للمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

الإعدام شنقًا المتهمة بقتل زوجها وعشيقها

إحالة وحكم فيها بأن حكمت المحكمة بإجماع الآراء حضوريًا للأولى وغيابيًا للثانية بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا والمصاريف الجنائية.

قررت بالنقض وأرسل في8 يوليو 2019 صادر 537 ولم يرد حتى تاريخه.

وتقرر إجراءات محاكمته وقيد تحت رقم 623 لسنة 2019 غيابي - حضر شمال.

وأعيدت إجراءات محاكمته وقيد عليه في 22 فبراير 2022 وتحدد لنظرها جلسة 9 مايو 2024أمام الدائرة الحادية عشر.

تحررت هذه الشهادة من واقع جدول الجنايات بناءً على طلب محكمة الجنايات.

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