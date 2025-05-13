تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد اتفاق أمريكا والصين

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوى لها في أسبوعين والذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تقليص موقت للرسوم الجمركية، مما عزز التفاؤل حيال إمكانية انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية الضخمة لما لا يقل عن 90 يوما، وهو ما دفع الأسهم في وول ستريت والدولار وأسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير يوم الإثنين.



لكن نقاط الخلاف التي أدت إلى هذا النزاع لا تزال قائمة، والتي تشمل العجز التجاري الأمريكي مع الصين ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بمزيد من الإجراءات للتصدي لأزمة الفنتانيل بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 00:11 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا بما يعادل 0.2 في المئة إلى 64.82 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 61.82 دولار.

كان الخامان القياسيان قد أنهيا جلسة الاثنين على ارتفاع بنحو 1.5 في المئة، مسجلين أعلى مستوى إغلاق لهما منذ 28 أبريل.

وجاءت الزيادة في فترة اضطراب بأسواق النفط العالمية.

وانخفضت أسعار النفط الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات وسط مخاوف المستثمرين من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وعلاوة على ذلك، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» زيادة إنتاج النفط بأكثر مما كان متوقعا في السابق.

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