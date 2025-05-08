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اقتصاد

آخر تطورات أسعار النفط بعد تلميح أمريكا بمحادثات تجارية مع الصين

أسعار النفط
أسعار النفط

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد هبوطها بأكثر من دولار في الجلسة الماضية مع تأثر معنويات المستثمرين بحالة غموض حول محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

بحلول الساعة 00.58 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت لتستقر عند 61.12 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات، أو 0.1 في المئة، ليصل إلى 58.12 دولار للبرميل.

انخفض كلا الخامين 1.7 في المئة أمس الأربعاء، إذ شكك المستثمرون في إمكانية تحقيق تقدم في محادثات التجارة المقبلة.

وسيجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع كبير المسؤولين الاقتصاديين الصينيين في 10 مايو في سويسرا لإجراء مفاوضات في شأن الحرب التجارية التي تهز الاقتصاد العالمي.

ومن المرجح أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم إلى انخفاض نمو استهلاك النفط الخام.

وقبل يوم، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الصين هي من بادرت بمحادثات التجارة، مضيفا أنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية لتشجيع بكين على التفاوض.

وقال بيسنت إن المحادثات المقبلة هي مجرد بداية، وليست مناقشات «تحرز تقدما».

وزاد ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من المخاوف حيال ضعف الطلب وهو ما أجج قلق المحللين من عدم تزايد الاستهلاك مع دخول الولايات المتحدة فترة الطلب الصيفي في وقت لاحق من هذا الشهر.

في الوقت نفسه، ستزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك+»، الإنتاج النفطي مما يزيد الضغط على الأسعار.
 

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