دي ناس مريضة، مصطفى كامل يرد على اتهامه باقتباس لحن أغنية "هيجي لي موجوع"

رد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية على الجدل المثار مؤخرًا بشأن اقتباس لحن أغنية “هيجي لي موجوع” لتامر عاشور في أغنيته الجديدة “قولوا لي مبروك”.

أغنية مصطفى كامل الجديدة

وقال مصطفى كامل في تصريحات تلفزيونية: "الأغنية ما لهاش دعوة خالص باغنية هيجي لي موجوع حتى الناس لما تسمعها هتشوف إنها ما لهاش دعوة نهائي زمان الكاسيت والشريط كان بينزل للجمهور واللي بيحبك بيحبك واللي بيكرهك مش بيشتريك".

وأضاف مصطفي كامل: "في ناس مرضى وتعبانة وهتجنن نفسها أكتر بمرور الوقت".

ومن ناحية أخرى كان قد قال الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال اجتماعه مع عدد من الشعراء والملحنين: أنه لا يعلم سر اعتذار رئيس جمعية المؤلفين والملحنين السيناريست مدحت العدل، رغم الاتفاق على الاجتماع منذ فترة طويلة.

وأشار نقيب المهن الموسيقية، إلى أن علاقته بالسيناريست مدحت العدل، جيدة، ويعتبره شقيقه الأكبر، ولكنه تلقى اتصالًا مساء الجمعة، لإبلاغه بعدم حضور أعضاء الجمعية للاجتماع دون أسباب واضحة.

فتح شعبة الشعراء

على الجانب الآخر، كان قد أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، فتح "شعبة الشعراء"، للشعراء المصريين، من أجل الحديث قانونيًّا عن حقوقهم الفنية والمالية.

وأكد "كامل"، خلال اجتماع النقابة، مع عدد من الملحنين، أنه من المقرر مناقشة القرار مع الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية



وناقش الفنان مصطفى كامل، خلال الاجتماع، بعض المشكلات القائمة بين جمعية المؤلفين والملحنين وعدد من أعضائها.

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