إنريكي يكافئ سباعي باريس سان جيرمان بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

كافأ لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، لاعبه المغربي أشرف حكيمي، وبعض زملائه، بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار البي إس جي في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إلى أنه بالاتفاق بين إدارة النادي والجهاز الفني، تقرر إراحة 7 لاعبين.

وأوضح البيان أن القرار يشمل كل من أشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما وماركينيوس وويليان باتشو وفابيان رويز ونونو مينديس وفيتينيا.

وأشار أيضا إلى أن اللاعبين السبعة سيعودون مجددا للمشاركة في التدريبات، يوم الأربعاء المقبل.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مونبلييه الهابط للدرجة الثانية، غدا السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وتوج البي إس جي رسميا بلقب الدوري الفرنسي منذ 4 أسابيع، وذلك قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

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