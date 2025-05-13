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رياضة

أتالانتا يلحق أول هزيمة بروما في 2025 ويعقد آماله على التأهل لدوري الأبطال

أتالانتا وروما، فيتو
أتالانتا وروما، فيتو

الدوري الإيطالي، حسم أتالانتا مقعده في دوري الأبطال الموسم المقبل بفوزه الصعب على ضيفه روما (2-1) مساء الإثنين في ختام الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.


انتهت الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء الذي أقيم على ملعب (جيويس ستاديوم) بهدف في كل شبكة، حيث تقدم أتالانتا مبكرًا منذ الدقيقة 9 بتوقيع النجم النيجيري أديمولا لوكمان.

وأدرك بريان كريستانتي التعادل للفريق العاصمي في الدقيقة 32، ثم في الدقيقة 76، سجل لاعب الوسط الغاني الشاب إبراهيم سليمانا هدف انتصار أصحاب الضيافة.

 

ورفع الفوز رصيد أتالانتا إلى 71 نقطة يعزز بها موقعه في المركز الثالث، ويحسم رسميًّا مقعده في دوري الأبطال “تشامبيونز ليج” في الموسم المقبل.

وجاءت الهزيمة أمام أتالانتا لتجمد رصيد روما عند 63 نقطة في المركز السادس، المؤهل لدوري المؤتمر بفارق نقطة خلف لاتسيو الخامس ويوفنتوس الرابع، مما يتطلب منه تحقيق الفوز في آخر مباراتين مع تعثر منافسيه ليعود مجددا للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ولكن آماله لا تزال قائمة في دوري الأبطال، حيث يبتعد بفارق نقطة وحيدة خلف يوفنتوس الرابع.

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