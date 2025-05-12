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حوادث

انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل شقة سكنية بكرداسة وقرارات عاجلة من النيابة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة كرداسة بالاستعلام عن الحالة الصحية لربة منزل و2 من أبنائها أصيبوا بحروق متفرقة؛ إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل شقتهم بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق وتحديد بدايته ونهايته وحصر التلفيات.

وكشفت المعاينة الأولية أن أسطوانة البوتاجاز انفجرت أثناء إعداد الطعام، أسفرت عن إصابة سيدة و2 من أطفالها في كرداسة.


انفجار داخل شقة سكنية بدائرة قسم كرداسة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انفجار داخل شقة سكنية بدائرة قسم كرداسة.

 

وعلى الفور انتقل المقدم محمد سعودي، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، ونجليها- طالبان (16 و18 عامًا).

 

ووفق التحريات الأولية، وقع الانفجار نتيجة تسرب غاز من الأسطوانة، ما أدى إلى اندلاع الحريق وإصابة أفراد الأسرة الثلاثة.

 

ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسباب الانفجار.

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نيابة كرداسة كرداسة الجيزة

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