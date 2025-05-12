المخرج حسام علي يشير إلى الشبه بين بوسترات مسلسل فرانكلين والقاهرة كابول

طرحت منصة نتفليكس البوسترات الفردية لأبطال مسلسل فرانكلين، والذي يشارك به عدد من النجوم في مقدمتهم دانييلا رحمة وهو من إخراج المخرج المصري حسين المنباوي.

وبمجرد طرح البوسترات وانتشارها أعاد المخرج المصري حسام علي، مخرج مسلسل القاهرة كابول وعدد من الأعمال الأخرى، نشرها عبر حسابه على فيس بوك وكتب تعليق “طب بصوا كده على بوسترات #القاهرة_كابول اللي اتعرض في ٢٠٢١ .. تصميم بوسترات مسلسل القاهرة كابول للمصمم المصري آدم عبد الغفار وشركته.. البوسترات هتلاقوها في الكومنتات”، مشيرا بشكل غير مباشر إلى وجود تشابه في الفكرة والتصميم بين بوسترات العملين.

تفاصيل مسلسل فرانكلين

مسلسل فرانكلين مكون من ٦ حلقات فقط، ويشارك في بطولته النجمان دانييلا رحمة ومحمد الأحمد، والنجوم طوني عيسى، فايز قزق، وبيير داغر، ويوسف حداد، وكان يحمل اسم الضبع ولكن تم تغييره إلى فرانكلين.

قصة مسلسل فرانكلين

وتتمحور أحداثه حول رجل محترف في تزوير العملات، يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع حبيبته السابقة لصنع نسخة مثالية مزيفة من ورقة الـ100 دولار، وذلك في محاولة يائسة لإنقاذ حياة ابنته المريضة.

موعد عرض مسلسل فرانكلين على نتفليكس

وطرحت منصة نتفليكس برومو تشويقي للمسلسل على حساب المنصة بموقع فيس بوك مرفق بتعليق “بين الأكشن والحب والابتكار... كله موجود في مسلسل #فرانكلين! يُعرض 15 مايو حصريًا على نتفليكس”.

ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة واسعة لما يحمله من مزيج بين الإثارة والدراما مع تقديم قصة جديدة على الشاشة، وينتظر المتابعون عرض العمل ويتطلعون إلى التجربة الدرامية الجديدة التي ستقدّمها دانييلا ومحمد الأحمد في هذا المسلسل.

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