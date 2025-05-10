السبت 10 مايو 2025
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حوادث

النيابة تحقق في حريق مصنع السلام (صور)

حريق مصنع في السلام،
حريق مصنع في السلام، فيتو

انتقل فريق من نيابة السلام لمعاينة مصنع نشب به حريق بشارع التروللي فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة، لإجراء المعاينة وانتدبت المعمل الجنائي للفحص وكشف الاسباب وتقدير حجم الخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

حريق مصنع بالسلام
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل مصنع بشارع التروللي بدائرة قسم شرطة السلام


وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام شارع التروللي مدينة السلام القاهرة غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة السلام

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