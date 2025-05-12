حريق في حقل قمح بقرية اصطباري بالمنوفية

نشب حريق في حقل قمح بقرية اصطباري بمركز شبين الكوم في المنوفية، دون حدوث خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وأجرى اليوم الدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس المركز والقائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، معاينة على الطبيعة للأرض التي نشب بها الحريق في عزبة المعلم بقرية اصطباري، بتواجد أمل عصام رئيس الوحدة المحلية باصطباري.

وأدى الحريق إلى خسائر في محصول القمح بها، وتم استدعاء الحماية المدنية، وبمساعدة الأهالي تم السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

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