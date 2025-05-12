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رياضة

فينزيا يحقق فوزا غاليا على فيورنتينا في الدوري الإيطالي

فينزيا وفيورنتينا
فينزيا وفيورنتينا

حقق فريق فينزيا فوزًا ثمينًا على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي الممتاز.

فينزيا وفيورنتينا 

بهذا الانتصار، رفع فينزيا رصيده إلى 29 نقطة، ليحتل المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، مما ينعش آماله في البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى.

في المقابل، توقفت مسيرة فيورنتينا عند 59 نقطة في المركز التاسع، لتتقلص فرصه في المنافسة على المراكز الأوروبية.

وسجل فينزيا هدفيه في الشوط الثاني، حيث افتتح فالي كاندي التسجيل في الدقيقة 60، قبل أن يعزز جايتانو أوريستيانو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 68، بينما جاء هدف فيورنتينا الوحيد عبر رولاندو ماندراجورا في الدقيقة 77.

ترتيب الدوري الإيطالي 

1- نابولي 78 نقطة
2- انتر ميلان 77 نقطة
3- أتالانتا 68 نقطة
4- يوفنتوس 64 نقطة
5- لاتسيو 64 نقطة
6- روما 63 نقطة
7- بولونيا 62 نقطة
8- ميلان 60 نقطة
9- فيورنتينا 59 نقطة
10- كومو 48 نقطة
11- تورينو 44 نقطة
12- أودينيزي 44 نقطة
13- جنوى 40 نقطة
14- كالياري 33 نقطة
15- هيلاس فيرونا 33 نقطة
16- بارما 32 نقطة

17- فينيزيا 29 نقطة
18- ليتشي 28 نقطة
19-إمبولي 28 نقطة
20- مونزا 18 نقطة

 

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