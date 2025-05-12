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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 بالقاهرة والجيزة

امتحانات الترم الثاني،
امتحانات الترم الثاني، فيتو
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بدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025

وبدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية في الإعلان عن جداول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024-2025.

 

امتحانات الترم الثاني 2025

وأعلنت مديريات التربية والتعليم على مستوي الجمهورية، أنه من المقرر أن  تبدأ امتحانات الترم الثاني خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو 2025، مع وجود بعض الاختلافات  في المواعيد بين المحافظات.

وأعلنت كل من محافظتي القاهرة والجيزة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025 وهي كالتالي: 

تعليمات عاجلة من تعليم القاهرة بشأن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 محافظة القاهرة

الخميس 22 مايو: اللغة الإنجليزية (8:00 - 9:30 صباحًا)

السبت 24 مايو: العلوم (8:00 - 9:30 صباحًا)

الأحد 25 مايو: اللغة العربية (8:00 - 10:30 صباحًا)

الاثنين 26 مايو: الرياضيات (8:00 - 9:30 صباحًا)

الثلاثاء 27 مايو: الدراسات الاجتماعية (8:00 - 9:30 صباحًا)


جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 محافظة الجيزة

الخميس 22 مايو: اللغة العربية (8:30 - 11:00 صباحًا)

السبت 24 مايو: العلوم (8:30 - 10:00 صباحًا)

الأحد 25 مايو: اللغة الإنجليزية (8:30 - 10:00 صباحًا)

الاثنين 26 مايو: الرياضيات (8:30 - 10:00 صباحًا)

الثلاثاء 27 مايو: الدراسات الاجتماعية (8:30 - 10:00 صباحًا)

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