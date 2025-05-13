«جنود الظل» يطرقون أبواب الإمام الأكبر.. معلمو الحصة بالمعاهد الأزهرية يطالبون بالتعيين

مع إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن مسابقات جديدة للتعاقد مع معلمين للعمل فى المعاهد الأزهرية، تجددت مطالب معلمى الحصة، الذين يرون فى هذه الفرص حقًا مشروعًا لهم، إذ يطالبون بأن تكون لهم الأولوية فى التعيين، باعتبارهم الأجدر بخوض التجربة، والأكثر التصاقًا بواقع التعليم الأزهرى وتحدياته اليومية.

“فيتو” بدورها ترصد تفاصيل الأزمة، وتستعرض أصوات المعلمين ورسائلهم الموجهة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة التدخل لحل أزمتهم، بجانب معرفة موقف المعاهد الأزهرية من مطالبهم.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة فى يناير حين أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن حاجته لتعيين أكثر من 12 معلما من خريجى الأزهر الشريف للعمل بنظام “الحصة” لسعد العجز فى عدد من التخصصات داخل المناطق الأزهرية، كأحد الحلول التى لجأ إليها الأزهر لتغطية العجز الشديد فى أعداد المعلمين ببعض المناطق الأزهرية، وبالفعل وبعد إعلان الشروط الخاصة بالتعيين والإقبال الشديد من خريجى الأزهر الشريف، تم الإعلان عن قبول ممن انطبقت عليهم شروط التعيين وتم توجيه رؤساء المناطق الأزهرية من أجل توزيعهم على المعاهد المختلفة على مستوى الجمهورية.

وفى خطوة طال انتظارها مثلت تغييرا مفاجئا فى خريطة التعيينات داخل المعاهد الأزهرية أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق، خلال لقاء جمعة مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى يناير الماضى عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية فى مختلف التخصصات العلمية على عدة سنوات مالية، بناءً على الدراسة التى أعدها الجهاز بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية لسد العجز الحالى فى معلمى المعاهد فى مختلف التخصصات العلمية.

وبالفعل أعلن الجهاز المركزى خلال الأيام الماضية عن فتح باب التعيين لـ 10 الآف معلم داخل المعاهد الأزهرية بنظام التعاقد فى وظيفة معلم مساعد رياضيات فى مرحلة التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوي، فى المحافظات التى تعانى من نقص فى هذا التخصص ومنها “ السويس، وشمال سيناء، والوادى الجديد، أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط”، وذلك دون الإعلان عن أى ميزة او أولولية تخص العاملين بالحصة فى المعاهد الأزهرية.

ومع إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن شروط القبول فى وظيفة معلم مساعد فى المعاهد الأزهرية والتى كان من أبرزها ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، بجانب الحصول على مؤهل عال-تربية “أساسى -خاص- عام -أزهر” تخصص رياضيات، وتخصص رياضيات انجليزي، أو الحاصلين على مؤهل عال بكليات أخرى “دبلوم تربوي” تخصص رياضيات، وبعد هذا الإعلان تعالت أصوات المتعاقد معهم من قبل قطاع المعاهد الأزهرية للعمل بالحصة من أجل المطالبة بضرورة أن يكون لهم “أولوية” فى عملية التعيين فى التعاقدات الجديدة نظرًا لعملهم خلال الفترة الماضية داخل أروقة المعاهد الأزهرية وذلك بعد تطبيق الشروط المعلنة عليهم، بجانب تحملهم - حسب تعبيرهم” تأخر صرف رواتبهم فى بعض الشهور.

رد صادم من قطاع المعاهد الأزهرية على طلبات معلمى الحصة

“فيتو” بدورها تواصلت مع عدة مصادر داخل قطاع المعاهد الأزهرية لمعرفة موقف العاملين بالحصة فى العام الدراسى الجديد ومدى إمكانية أن يكون لهم أولوية فى التعيين فى التعاقد الجديدة داخل المعاهد الأزهرية.

وبحسب المصادر فبحسب العقد الذى تم توقيعه بين قطاع المعاهد الأزهرية والمعلمين الجدد فقد نص على أن يكون مدة التعاقد لمدة فصل دراسى واحد وهو الفصل الدراسى الثانى الحالى ولا يحق للمتعاقد معهم للمطالبة بأحقيتهم فى التعيين بعد ذلك، حيث تم تخصيص مبلغ قدره 50 جنيها للحصة، على أن يحسم قطاع المعاهد الأزهرية موقف المتعاقد معهم بالحصة مع قبل بداية العام الدراسى الجديد وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية لأنها المعنية بتوفير المستحقات المالية المحددة لهم.

وأما عن مطالبتهم بالتعيين فى المسابقات الجديدة أكد مسؤولو القطاع أن الأزهر الشريف غير مسئول عن إجراءات تنظيم المسابقة أو وضع الأسئلة التى ترد للمتقدمين أو وضع الشروط الخاصة بها ولا يملك تحديد من يكون لهم الأولوية من المتقدمين وذلك نظرًا لأن مسابقات التعيين تخضع للإشراف الكامل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهو الذى يتولى كافة شروط المسابقة بداية من الإعلان مرورًا بمرحلة الاختبارات ثم إعلان أسماء الناجحين، على أن يتولى قطاع المعاهد الأزهرية بعد ذلك مرحلة التوزيع على المناطق الأزهرية بعد استلام النتيجة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأنه يحق للمتعاقدين بالحصة مثل “غيرهم” التقديم فى كافة مراحل المسابقات التى يعلن عنها الجهاز لكن دون أن يمنحهم ذلك أى أفضلية وذلك لأن الأزهر لا يملك منح تلك الآلية، وذلك لأن الفيصل فى هذه المسابقة ليس السن أو التقدير وإنما هو اجتياز اختبار التقدم والتقديم سيكون بمعرفة التنظيم والإدارة.

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