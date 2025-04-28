بصورة من صالة سينما، توم كروز يهنئ أبطال فيلم Sinners

توم كروز ، شارك النجم توم كروز صورة له، عبر حسابه الرسمي علي موقع “انستجرام”، أثناء حضوره فيلم Sinners، في إحدى صالات السينما.

وعلق توم كروز على الصور قائلا: "تهانينا ريان ومايكل، ولجميع الممثلين والطاقم، يجب أن ترى الفيلم في السينما.. وتبقى حتى الشارة النهائية".

ووجه النجم توم كروز، نصيحة لجمهور ومحبي الأفلام حول العالم.

ونصح توم كروز الجمهور، بمشاهدة الأفلام على الشاشات الكبيرة، موضحا أنها قادرة على تغيير الحياة، بالإضافة للتأثير الثقافي لصالات السينما الذي لا يُضاهى، قائلا:" قصة السينما أيقونية".

في سياق متصل، شارك الممثل توم كروز، مع جمهوره، صورة لتدريباته تحت الماء استعدادًا لتصوير أحد المشاهد الخطرة، في فيلم Mission: Impossible 8.

وعلق كروز على الصورة التي نشرها علي حسابته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "التدريب والإعداد الذي نضعه في هذا الفيلم، هو تتويج لكل شيء قبله، من الأعماق إلى السماء لا يمكنني الانتظار لمشاركة المزيد معكم".

وكشفت تقارير صحفية، أن ميزانية إنتاج فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، تجاوزت 400 مليون دولار، وهو ما يعد رقم ضخم جدًّا في هوليوود.

وذكرت عدد من التقارير، أنه بسبب تلك الميزانية الضخمة لفيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، فإن شركة باراماونت، ترغب بتسويق الفيلم، على اعتباره أنه الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة، وذلك لتعزيز اهتمام الجمهور وزيادة الإيرادات لتعويض تكاليف الإنتاج الضخمة.

فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8. سيُعرض رسميا في صالات السينما بتاريخ 21 مايو 2025.

نهاية سلسلة MISSION IMPOSSIBLE

وكشف المخرج والكاتب كريستوفر ماكواري، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا، حول نهاية سلسلة أفلام Mission Impossible الشهيرة، بعد عرض الجزء السابع منها في صالات السينما.

وأوضح ماكواري، في تصريحات صحفية جديدة، أن الجزء القادم من سلسلة أفلام Mission Impossible، وهو فيلم Dead Reckoning، Part Two لن يكون الأخير، أن هناك أفلام وأجزاء أخرى من سلسلة أفلام Mission Impossible، سيتم صنعها.

وذكر مخرج سلسلة أفلام Mission Impossible، أنه لا يرى نهاية من الأساس، لسلسلة أفلام توم كروز الشهيرة، ما دامت تصنع النجاح والإيرادات الضخمة، علاوة على إعجاب الجمهور بها.

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