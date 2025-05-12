أحمد فؤاد هنو يوضح حقيقة إغلاق بعض قصور الثقافة (فيديو)

قصور الثقافة، كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حقيقة ما أثير وتردد وأشيع بشأن إغلاق بعض قصورالثقافة.

هل تم إغلاق بعض قصور الثقافة؟

وأكد "هنو" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": لا مساس بقصور الثقافة على مستوى الجمهورية، ولا صحة لما تردد بشأن إغلاق بعضها.

وزير الثقافة: قصور الثقافة مراكز ثقافية معرفية إشعاعية

وأضاف: قصور الثقافة المراكز الإشعاعية الثقافية المعرفية الفنية التي يتواجد تحت مظلتها المسرح والسينما وقاعات العرض والملتقيات الفكرية والحرف التراثية والممارسات التشكيلية، والأدباء والشعراء، لا مساس بها.

وأوضح: نتحدث عن شقق مؤجرة إيجار قديم مساحتها تبدأ من 9 أمتار إلي 40 مترا، وهي فقدت الزخم وقوة تأثيرها على البيئة والمجتمعات التي تتواجد فيها، وهي بحاجة إلي مراجعة وبالتالي يتم تصنيفها ومراجعتها خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، وهي لا تصلح لأي نشاط ثقافي أو فني بداخلها، وليس لديها القدرة على بناء الإنسان في تلك المساحة الضيقة.

وتابع:"هناك حملات تفتيشية على الشقق المؤجرة التابعة لوزارة الثقافة وتبين انها مغلقة وفقدانها الزخم وقدرتها المعرفية والتأثيرية والثقافية، وبالتالي سيتم إغلاق كل مكان ثبت فقدانه القدرة"، معقبا:"لا يصلح مكان يكون 9 متر ويقام به قصر ثقافة".



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