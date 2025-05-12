ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج، مؤكدًا أن الأمر يختلف حسب توقيت حدوث العلاقة، وما إذا كانت قبل أو بعد التحلل.

أمين الفتوى: لا مانع من إقامة العلاقة الزوجية بعد التحلل الأول

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "لا مانع من إقامة العلاقة الزوجية بعد التحلل الأول، أما في فترة الإحرام وقبل التحلل، فلا يجوز شرعًا، ويُعتبر من المحظورات الكبرى في الحج."

وأضاف: "الوقوع في هذا الأمر يستوجب التفصيل، فلا يُقال على إطلاقه إن الحج فسد أو أن عليه كفارة واحدة في كل الأحوال، بل يجب أن نُفرّق: هل وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أم بعده؟ هل كان قبل التحلل الأول أم بعده؟ وهل كان الشخص جاهلًا بالحكم أم متعمدًا؟"، مشيرا إلى أن هذه التفاصيل مهمة جدًا لأنها تُغيّر الحكم الشرعي والواجب على الحاج.

وقال: "دي مسألة فيها قدر من الخصوصية، وأنا بنصح اللي سأل السؤال إنه يتواصل معنا من خلال خدمة الفتاوى الهاتفية على الرقم 107، ويفصّل حالته بشكل واضح، وسنقوم بإرشاده إلى الحكم الدقيق."

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