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اقتصاد

خبير اقتصادي: انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب الأيام المقبلة

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

كشف الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، تأثير الاتفاق الصيني الأمريكي بشأن تخفيض الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.

تأثير اتفاق الصين والولايات المتحدة

وقال "السيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": إن الولايات المتحدة والصين يتحكمان بنسبة تقارب الـ 43% من الناتج العالمي، وبالتالي فإن الإتفاق بين البلدين سيكون له أثر إيجابي على حركة التبادل التجاري بين البلدين، وسنشهد خلال الساعات المقبلة انتعاشا وارتفاعا في حركة سوق الأسهم والسندات العالمية، وانخفاضا ملحوظا في أسعار الذهب خلال الأيام القليلة المقبلة.

عودة قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية 

وتابع: بفضل اتفاق الصين وأمريكا ستعود حركة التجارة العالمية لما قبل يوم 2 إبريل توقيت فرض الرسوم الجمركية من جانب دونالد ترامب، وذلك سيكون له أثرا إيجابيا على حركة عبور السفن من قناة السويس.

طلب الصين من أمريكا 

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تطلب حاليًا من الصين زيادة وارداتها الأمريكية خلال الفترة المقبلة لتحقيق التوازن في التبادل التجاري بين البلدين.

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أسعار الذهب الصين الولايات المتحدة أمريكا ترامب قناة السويس

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