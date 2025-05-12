بتروجت تعزز حضورها الإقليمي بالمشاركة في مؤتمرات بعُمان والسعودية

افتتحت صباح اليوم فعاليات معرض عُمان للبترول والطاقة (OPES 2025) تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط، حيث يستمر المعرض حتى 14 مايو 2025، ويُعد هذا الحدث هو الوحيد من نوعه في السلطنة المخصص لصناعة النفط والغاز والطاقة، ويُوفر منصة متكاملة للتواصل المهني وتبادل الخبرات بين أبرز الشركات الإقليمية والدولية.

مشاركة بتروجت بجناح كبير بالمعرض

وتشارك شركة بتروجت في المعرض بجناح متميز يعكس مكانتها كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالمنطقة، مؤكدة التزامها بدعم التكامل الإقليمي وتوسيع نطاق شراكاتها في أسواق الطاقة.

وفي الوقت ذاته، انطلقت اليوم أيضًا أعمال مؤتمر ومعرض خزان التخزين الدولي وتكنولوجيا المحطات في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، والممتد حتى 14 مايو، ويُعد هذا الحدث منصة عالمية مرموقة تجمع نخبة من خبراء الصناعة والشركات المتخصصة في تقنيات التخزين وخزانات الطاقة.

وتأتي مشاركة بتروجت في هذا الحدث الحيوي تأكيدًا على استراتيجيتها الهادفة إلى ترسيخ ريادتها في تنفيذ مشروعات الخزانات والمنشآت التخزينية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إضافة إلى حرصها على تبادل المعرفة والاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة.

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