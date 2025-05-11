الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

بتروجيت تطلق ورشة عمل متقدمة لمديري مشاريعها لتعزيز الكفاءات القيادية

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

تنطلق اليوم، الأحد ورشة عمل تفاعلية متخصصة بمقر شركة بتروجيت، وتستمر حتى الخميس 15 مايو 2025، بمشاركة مديري المشروعات بالشركة.

تهدف الورشة إلى تنمية المهارات القيادية والإدارية لمديري المشروعات، من خلال مناقشات تطبيقية وتدريبات مكثفة تركّز على رفع كفاءة الأداء وتطوير أساليب إدارة المشروعات الكبرى في قطاع البترول. 

تأتي هذه المبادرة في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة نحو بناء كوادر تنفيذية قادرة على قيادة المشروعات بفعالية ووفق أعلى المعايير العالمية.

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