مستأجر لـ "النواب": عمري 65 عاما ومعاشي 1200 جنيه وأرفض تعديل الإيجار القديم

قال طارق مصلح، أحد المستأجرين بنظام قانون الإيجار القديم: "عمري 65 سنة، ومعاشي 1200 جنيه، واستثمرت كل فلوسي في المحلات ومعايا عقود، وأنا مالك أصلي ولم استثمر في أي مكان غير المحلات اللي بيشتغل فيها معايا ناس.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

دفع خلوات لصالح الملاك بنظام قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن ما دفعه في خلو عدد 4 محال بنظام الإيجار القديم، كان من الممكن يشتري وقتها 4 فيلات في مارينا، قائلا: "بحسبة بسيطة سعرهم في الوقت الحالي ما يقرب من ربع مليار جنيه، ودلوقتي عايزينا نسيب المحلات؟!".

وأشار ممثل المستأجرين، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن لديه 4 محال يعمل بهم عدد كبير من العاملين، مؤكدا أنه دفع خلو للمالك.

وأكد أنه تحمل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سبق وباع مزرعة وقت ثورة 2011، حتى لا يتوقف العمل، ولدفع رواتب العاملين.

وقال: أنا كذلك مالك عمارة في المهندسين، بناها والدي، ويتم تأجير الشقة ب42 جنيها شهريا منذ عام 77، متابعا: وأخدنا حديد وأسمنت مدعوم، بالإضافة إلى الحصول على خلوات 7500 جنيه عن كل شقة.

وكشف أن هناك سيدة أرملة أستاذ جامعي معاش زوجها 5000 جنيها، بعدما صرفت كل ما تملك لعلاج زوجها الذي كان مصابا بمرض السرطان.

رفض تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات

وشدد على رفض مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، لاسيما فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

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