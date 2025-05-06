بسبب قطع أثرية مزيفة، حبس المتهمين بخطف شاب في المقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس 3 أشخاص لقيامهم بخطف شخص آخر واحتجازه بسبب خلافات مالية بمنطقة المقطم.

بسبب قطع أثرية وهمية، 3 متهمين يختطفون شابا ويطلبون فدية من خطيبته بالمقطم

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى الطالبات أفادت فيه بتعرض خطيبها للاختطاف من قِبل بعض الأشخاص، وذلك على خلفية وجود خلافات مالية بينهم، حيث تم استدراجه واحتجازه، قبل أن تتلقى اتصالًا من مجهول يطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة الزاوية، حيث تم ضبطهم، وبمرافقتهم عُثر على المجني عليه مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، وكان برفقته أحد أصدقائه الذي تصادف وجوده معه وقت الواقعة، وقد عُثر عليهما مكبلين اليدين والقدمين داخل شقة سكنية مملوكة لأحد المتهمين.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، موضحين أن المجني عليه كان قد أوهمهم بامتلاك قطع أثرية وعرضها للبيع، وطلب منهم مبلغًا ماليًا للكشف عنها، وبعد اكتشافهم كذب الادعاء، قاموا باختطافه وصديقه واحتجازهما، ومساومة أسرتهما على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهما.

وبسؤال المجني عليهما، أيدا ما ورد في التحقيقات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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