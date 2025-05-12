رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق

تابع الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية الاستعدادات النهائية للحفل كوكب الشرق المنتظر والذى تحييه النجمة ريهام عبد الحكيم ومطربتا الموسيقى العربية رحاب عمر وحنان الخولى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وياتى بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على رحيل سيدة الغناء العربى وفي إطار عام أم كلثوم الذي أعلنته وزارة الثقافة، ويقام في التاسعة مساء الأربعاء 14 مايو على المسرح الكبير.

رئيس دار الأوبرا المصرية

وأكد الدكتور علاء عبد السلام ان الاستعدادات للحفل تجرى على قدم وساق لضمان خروجه بصورة تليق بمكانة دار الأوبرا كصرح ثقافي رائد، مشيرا الى الحرص على توفير تجربة ابداعية متكاملة ومميزة للجمهور من خلال الاهتمام بكافة التفاصيل الفنية واللوجستية.

جدير بالذكر أن الإقبال على حضور الحفل شهد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث نفدت تذاكره بالكامل خلال ساعات بعد الإعلان عن موعد إقامته.

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