الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

تابع الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية الاستعدادات النهائية للحفل كوكب الشرق المنتظر والذى تحييه النجمة ريهام عبد الحكيم ومطربتا الموسيقى العربية رحاب عمر وحنان الخولى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وياتى بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على رحيل سيدة الغناء العربى وفي إطار عام أم كلثوم الذي أعلنته وزارة الثقافة، ويقام في التاسعة مساء الأربعاء 14 مايو على المسرح الكبير. 

 

رئيس دار الأوبرا المصرية

وأكد الدكتور علاء عبد السلام ان الاستعدادات للحفل تجرى على قدم وساق لضمان خروجه بصورة تليق بمكانة دار الأوبرا كصرح ثقافي رائد، مشيرا الى الحرص على توفير تجربة ابداعية متكاملة ومميزة للجمهور من خلال الاهتمام بكافة التفاصيل الفنية واللوجستية. 

جدير بالذكر أن الإقبال على حضور الحفل شهد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث نفدت تذاكره بالكامل خلال ساعات بعد الإعلان عن موعد إقامته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الأوبرا أخبار دار الأوبرا دار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

"شكرا يا حكومة.. عفوا يا تجمع"، المستأجرين: تعديل الإيجار القديم يهدد الأمن القومي

وفاة مواطن إثر انهيار حائط في قرية إمياي بالقليوبية

أيمن الرمادي: ثنائي الزمالك يغيب عن مباراة بيراميدز وسعيد بعودة جمهور الأبيض

إسكان النواب تستمع لعدد من المحافظين بشأن الإيجار القديم الأحد بعد المقبل

ترامب عن تقديم قطر طائرة كهدية: ساعدناهم كثيرا

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

رابطة الأندية تقرر إقامة جميع مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من الدوري في توقيت واحد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر وغانا في تاريخ أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

ما حكم الإحرام بالحج مع وجود جرح يدمي عند المشي؟ الإفتاء ترد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

المزيد
الجريدة الرسمية