الأربعاء 07 مايو 2025
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ثقافة وفنون

"أجمل تترات المسلسلات"، أمسية غنائية في دار الأوبرا الجمعة

دار الأوبرا المصرية،
دار الأوبرا المصرية، فيتو

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا بعنوان "أجمل تترات المسلسلات " للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر فصلى ذوى القدرات الخاصة للكورال تدريب وقيادة ميرفت فريد همام والباليه تصميم وتدريب الفنانة عيشة فؤاد وذلك فى التاسعة مساء الجمعة ٩ مايو الجاري على المسرح الصغير. 

حفل أجمل تترات المسلسلات

ويتضمن البرنامج مجموعة من تترات  المسلسلات الدرامية وأعمالها الغنائية الشهيرة منها السيرة الهلالية، إحنا الثنائى، العائلة، المال والبنون، الدالى، اللقاء الثانى، حديث الصباح والمساء، ليالى الحلمية، ذئاب الجبل، هو وهى، فى المشمش، يتربى فى عزو، نيللى وشريهان، ظاظا وجرجير، طريقى، حكايات بنات،دلع البنوته، بكيزه وزغلول، قادرين نعملها إلى جانب فيها حاجة حلوة.

أداء أبو القاسم أحمد، كريم جابر، عبد الرحمن جابر، مريم طارق، عاصم محمد، عز الدين سامح، ريم هانى، عبد الرحمن هشام، أميرة عزت، مصطفى عبد الرحمن، عز الدين، ستيڤين رومانى، على فرج، أميرة أحمد، محمد زهيرى، مارى مجدى، محمد أيمن، مروان أحمد، حنين سامح، صفاء محمد، تاليه، كنزى، رؤى، بسمة ثابت، فاطمه محمود، چاسمين طارق وفريدة إسلام.

ويأتى الحفل فى إطار حرص دار الأوبرا المصرية على دعم المواهب الشابة من ذوى القدرات الخاصة تأكيدًا على دورها الرائد في تعزيز الفنون والإبداع فى المجتمع.

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دار الأوبرا المصرية الأوبرا مركز تنمية المواهب المسرح الصغير

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