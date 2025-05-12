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محافظ الدقهلية يفاجئ محطة غاز بسنديلة ويقرر تخفيض الحصص المقررة لها

جول. محافظ الدقهلية
جول. محافظ الدقهلية بمحطة تعبئة الغاز، فيتو

فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، محطة بسنديلة لتعبئة اسطوانات الغاز، استجابة وتلبية لشكاوى العديد من المواطنين الذين تضرروا من التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز التي يتم تعبئتها من محطة بسنديلة.

وفور وصول محافظ الدقهلية للمحطة، يرافقه المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، قام بنفسه بمراجعة أوزان الاسطوانات التي تم تعبئتها بالفعل وتحميلها على سيارات المتعهدين داخل المحطة، لعدد 10 اسطوانات تم اختيارها بشكل عشوائي. 

كما تمت مراجعة الاسطوانات التي يتم تعبئتها وقراءتها على محطة التعبئة، وإعادة وزنها مرة أخرى بميزان حساس تمت الاستعانة به من الوحدة المحلية بعد التأكد من سلامته، وتبين بالفعل أن هناك تلاعبا ونقصا في أوزان اسطوانات الغاز، وتلاعبا في ميزان المحطة.

وعلى الفور قرر محافظ الدقهلية تكليف وكيل وزارة التموين بتحرير محضر بواقعة التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الإدارة المسئولة عن تشغيل وإدارة المحطة للنيابة العامة.

كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بإخطار شركة بتروجاس لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال محطة التعبئة، وكذلك للتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين للانتقال إلى المحطة لمراجعة معايرة موازين المحطة خلال 48 ساعة، كما قرر المحافظ تخفيض الحصص المقررة للمحطة وإسنادها لمحطات أخرى أكثر التزاما.

وحرص محافظ الدقهلية منذ تلقي شكاوى المواطنين على مفاجأة محطة التعبئة ومراجعة أعمال التشغيل للوقوف على حقيقة تلك الشكاوى، وكلف وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز لضمان التأكد من وصول الحصص المقررة والمدعمة من قبل وزارة التموين للمواطنين، وبالأوزان المحددة قانونا لمستحقيها وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتلاعبين في قوت المواطنين.

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