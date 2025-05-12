وزير العمل يلتقي وفدًا من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من "الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة" برئاسة د. المندوه الحسيني.

استمع الوزير إلى مطالبهم بشأن أوضاع العاملين في المدارس الخاصة، وطُرق تحسين أوضاعهم التنظيمية والمعيشية في نطاق قانون العمل الجديد، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل علي تحسين أوضاعهم التنظيمية والمعيشية في نطاق قانون العمل الجديد والاستماع كافة المقترحات من جانب أصحاب الأعمال وممثلي العمال.

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