لأول مرة معا، عبد الرحمن رشدي وهند عبد الحليم في أغنية "صحاب الليل" (فيديو)

طرح المطرب الشاب عبد الرحمن رشدي، بمشاركة الفنانة هند عبد الحليم “فى أول تجربة غنائية جادة لها” أحدث فيديو كليب لأغنية بعنوان "صحاب الليل" على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية.

أغنية صحاب الليل

الأغنية كلمات مصطفى ناصر، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج بيشوى يسى.



و تدور فكرة الأغنية فى إطار درامى بسيط، وتحكى عن عشاق السهر فى الليل، والتأمل فى سكونه وهمساته، والشكوى من الوحدة والتفكير فى الماضى.

وتقول كلمات أغنية "صحاب الليل":

واهو كل يوم.. قلبي وحيد مش جايلو نوم

حبينا اكتر من اللزوم

واتسبنا فجأة في ليل شتاء.. والحزن أتقل من الهدوم

مفهاش جديد.. أقرب ما ليك عنك بعيد

مكتوب يا قلبي الخوف يزيد

بتعيش عشانهم وفى أخر هيعيشوا وإنت تعيش وحيد

كان فيه ياما ناس هنا حوالينا.. بقوا بس دموع جوه عنينا

وبقينا صحاب الليل

والليل مالوش أصحاب

والقلب هايفضل وحداني.. خوف يخلص يبدأ خوف تاني

عايشين بالقسمه

متاخدين في الدنيا غياب

كان فيه ياما ناس هنا حوالينا.. بقوا بس دموع جوه عنينا

وبقينا صحاب الليل

والليل مالوش أصحاب

والقلب هايفضل وحداني.. خوف يخلص يبدأ خوف تاني

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