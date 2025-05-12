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أحد ضحايا منصة الثراء المزيف بالمنوفية: بعت التوك توك وخسرت كل حاجة

الثراء المزيف،فيتو
الثراء المزيف،فيتو

لا تختلف طرق النصب كثيرًا عن بعضها البعض، ذات الطرق ونفس الأساليب، فقط تختلف أسماء الضحايا دون أن يعى أحد الدرس، لينجرف الجميع وراء وهم الثراء السريع عبر المنصات والتداول المزيف للأموال.

 

لم تمر أشهر قليلة على الكشف عن ضحايا منصة fbc ،والتى جمع المسئولون عنها قرابة الـ 6 مليارات جنيه من المصريين، قبل أن تظهر منصة جديدة فى محافظة المنوفية، وتحديدًا فى قرية الكتامية التابعة لمركز الباجور، ليتضح أن ضحايا هذه المنصة بلغ أكثر من 600 شخص بإجمالى مبالغ تخطت الـ 57 مليون جنيه.

باع التوك توك للاشتراك فى المنصة

محمد.م أحد ضحايا المنصة قال لـ فيتو: إنه لم يكمل دراسته ولا يعلم شيئًا عن تداول الأموال وحاول شابان من قريته إقناعه بالاشتراك فى المنصة بمبلغ 50 ألف جنيه، وأوهماه بأنه سيحصل يوميًا على مبلغ ألف جنيه، وسيتضاعف المبلغ لألفين جنيه فى حالة اشتراكه فى المنصة بمبلغ 100 ألف جنيه.

 

ظن محمد الذى يعمل سائقًا على توك توك أنه أخيرًا سيرتاح من عناء السير فى الأزقة والطرقات غير الممهدة، وسيجنى الكثير من الأموال دون عناء، ولم يجد سبيلا للاشتراك فى المنصة سوى بيع التوك توك وانتظار الأرباح التى سيتحصل عليها يوميًا.

150 جنيها لإكمال الاشتراك

100 ألف جنيه كان ذلك هو ثمن بيع التوك توك، لكن محمد قرر أن يشترك بـ 50 ألفًا فقط ويحصل على مبلغ ألف جنيه يوميًا كما أكد له الشبان أبناء قريته، لكنه فوجئ فى اليوم التالى باتصالات كثيرة منهما تخبره بأن المبلغ ينقصصه 150 جنيها وعليه أن يورد هذا المبلغ ليكمل اشتراكه وهو ما قام بفعله.

 

انتظر محمد نصيبه من الأرباح المتفق عليها لكنه لم يتحصل على شىء وكلما طلب أرباحه يأتيه الرد بأن المبلغ كلما تركه زاد، وسيحصل على أرباحه دفعة واحدة، لكن ذلك لم يحدث حتى مر أكثر من شهرين، ليطالب باسترداد المبلغ الذى قام بدفعه، وفوجئ أيضًا بالرفض ليقرر تحرير محضر بالواقعة.

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محافظة المنوفية الباجور مركز الباجور قرية الكتامية

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