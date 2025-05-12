ياسمين فؤاد: التحديات البيئية تتطلب تكاتف جهود الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني (صور)

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر «الابتكار من أجل مستقبل أخضر»، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وشركاء التنمية ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ونخبة من القيادات البيئية والأكاديمية.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم كلمة للدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، استعرض خلالها التحديات البيئية وأهمية الابتكار في معالجتها.

ثم ألقى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، كلمة أكد فيها دور الجامعات في دعم البحث العلمي والابتكار البيئي، ومن ثم تنظيم مناقشة مفتوحة مع الشباب، أتيحت لهم خلالها الفرصة لعرض آرائهم وأفكارهم حول سبل مواجهة التحديات البيئية.

المؤتمر خطوة نحو المستقبل الأخضر

فى كلمتها، أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالاستقبال والاستضافة، وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل خطوة نحو المستقبل الأخضر، مع التركيز على إمكانيات البحث العلمي والنتائج المتوقعة، كما تحدثت عن التحول الأخضر وأهمية العمل على تحقيقه.

وتابعت وزيرة البيئة أن الرحلة بدأت بمجموعة من المحاور المهمة، مثل الاستثمار في البشر، وتطوير منظومة إدارة المخلفات، بالإضافة إلى حملات توعية مثل أتحضر للأخضر، ومؤتمر المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى رؤية الوزارة في تعزيز الاستدامة البيئية وتوسيع نطاق الابتكار في المشاريع البيئية، مؤكدة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل الأخضر من خلال تبني سياسات ومشروعات تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وأوضحت أن التحديات البيئية تتطلب تكاتف جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قضايا البيئة أصبحت أولوية وطنية

من جانبه، أكد محافظ كفرالشيخ أن قضايا البيئة أصبحت أولوية وطنية، حيث وضعت الدولة المصرية مفهوم الاستدامة في صميم رؤيتها التنموية، وشهدنا خلال السنوات الأخيرة انطلاقة حقيقية لسلسلة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الابتكار كمسار أساسي لتحقيق مستقبل بيئي مستدام.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تؤمن بأن الابتكار هو المفتاح لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ولذا نعمل جاهدين على دعم الأفكار والمشروعات التي تسهم في هذا الاتجاه، ونسعى إلى توفير بيئة محفزة للمبدعين والباحثين في هذا المجال.

ومن هذا المنطلق، يأتي مؤتمر «الابتكار من أجل مستقبل أخضر» ليؤكد على أهمية تمكين الشباب ورواد الأعمال من تطوير مهاراتهم وابتكار حلول فاعلة لمواجهة التحديات المرتبطة بالاقتصاد الدائري وتغير المناخ وإدارة المخلفات، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في بناء نموذج تنموي متكامل يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من قدرة مجتمعاتنا على الصمود في وجه التغيرات المتسارعة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم نقل مقلب القمامة بقرية البكاتوش بمركز قلين بنسبة إنجاز بلغت 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من نقل المقلب الوسيط بقرية أبوعمر بمركز كفرالشيخ بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للتخلص الآمن من النقاط العشوائية، كما كشف عن التعاون القائم مع وزارة الزراعة لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية، بما يعزز من جهود الاستدامة البيئية ويعود بالنفع على المزارعين والمجتمع المحلي.

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