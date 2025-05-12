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رياضة

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى سيراميكا

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

 اقترب كريم نيدفيد لاعب الأهلي من الرحيل إلى نادي سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر بداية من الموسم القادم، حيث استقر الرأي داخل الأهلي على عدم تجديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 5 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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الأهلي اخبار الأهلي كريم نيدفيد

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