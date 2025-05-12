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مستشار الرئيس ومحافظ القاهرة يتفقدان القاهرة الخديوية (صور)

مستشار الرئيس ومحافظ
مستشار الرئيس ومحافظ القاهرة يتفقدان القاهرة الخديوية

أجرى اللواء أ. ح. دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

 

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إبراهيم صابر يتفقد أعمال تطوير القاهرة التاريخية

شهد الجولة اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور ماهر استينو، عضو اللجنة الاستشارية العليا للتخطيط بمجلس الوزراء، ود. عبد الخالق إبراهيم مساعد أول وزير الإسكان، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الاسكان وشركة المقاولون العرب.

 


وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها.

 مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير الجارية بحديقة الأزبكية ضمن جهود الدولة فى استعادة المظاهر الاثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

كما تابع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة أعمال إنشاء أكشاك سور الأزبكية لنقل باعة الكتب إليها وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.

كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير عقارات شارع طلعت حرب الجاري العمل بها حاليًا ضمن أعمال تطوير المرحلة الثالثة من القاهرة الخديوية فى المنطقة من ميدان التحرير وحتى ميدان طلعت حرب.

وشملت الجولة كذلك تفقد أعمال رفع كفاءة الشوارع الموجودة بمنطقة البورصة لتخصيصها للمشاة، وكذلك أعمال رفع كفاءة شارع الشريفين والشوارع المحيطة به.

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