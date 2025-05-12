المشدد 6 سنوات لـ 3 عاطلين في التنقيب عن الآثار بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بمنطقة حلوان.

أكدت معلومات وتحريات الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تردد 3 أشخاص على ورشة في حلوان للتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية داهمت قوة أمنية المكان المشار إليه.



وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل الورشة، وضبط بحوزتهم أدوات الحفرة خاصة بأحدهم، وباقتيادهم إلى قسم شرطة حلوان وبسؤالهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا إجراميا في مجال التنقيب عن الآثار وأن الأدوات المستخدمة في الحفر خاصة بأحدهم.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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