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حوادث

"بنبيعها في الخردة"، محاكمة عاجلة لعاطلين بتهمة سرقة كابلات كهربائية في النزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة النزهة بإحالة عاطلين بتهمة سرقة كابلات كهربائية ضغط عالٍ خاصة بأحد المشروعات بمنطقة النزهة للمحاكمة الجنائية. 

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطلين أثناء قيامهما بسرقة كابلات كهربائية ضغط عالي "خاصة بإحدى المشروعات" بدائرة قسم شرطة النزهة.

محاكمة عاجلة لعاطلين بتهمة سرقة كابلات كهربائية في النزهة

وضبط بحوزة المتهمين (7 كابلات كهربائية – الأدوات والمعدات المستخدمة في الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 


وأضاف المتهمان أنهما يسرقان الكابلات الكهربائية ويبيعانها لتجار الخردة الذين يقومون بتقطيعها، ثم بيعها مجزأة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وسهلة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة النزهة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة النزهة النيابة العامة

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