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رياضة

أمم أفريقيا للشباب، لاعب عربي وحيد في التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات

منتخب المغرب للشباب،
منتخب المغرب للشباب، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، المقامة حاليا في مصر.

وتنطلق اليوم الإثنين، منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب، حيث يلتقي منتخب مصر، منافسه غانا، كما يلعب منتخب المغرب ضد سيراليون.

ويلتقي منتخب نيجيريا منافسه السنغالي، كما يلعب منتخب جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية.


وتتأهل المنتخبات الفائزة إلى المربع الذهبي للبطولة، وكأس العالم تحت 20 عاما، التي ستقام في تشيلي خلال العام الحالي.

وشهد التشكيل، تواجد لاعب عربي وحيد، وهو المغربي عثمان ماعما الجناح الأيمن.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليفيسون باندا (زامبيا)

الدفاع: دانييل بامي (نيجيريا) – داكوستا أنطوي (غانا) – ناثانيل جالو (سيراليون) – أوديناكا أكورو (نيجيريا)

الوسط: كالفين وانجايا (كينيا) – مومو كامارا (سيراليون) – لازولو ماكو (جنوب أفريقيا)

الهجوم: عثمان ماعما (المغرب) – صامويل لوكيسا (الكونغو الديمقراطية) – جوزيف سابوبو (زامبيا)

 

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