الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت النيابة العامة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم أنشأ كيانا وهميا، زاعما تقديم دورات تدريبية وشهادات ودبلومات دراسية في مجالات متعددة، مدعيا إمكانية التحاق الحاصلين عليها بوظائف داخل شركات ومؤسسات كبرى، وذلك على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان وتمكنت من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان، إلى جانب استمارات تسجيل ومطبوعات دعائية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المتهم للنيابة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة الجيزة مكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

حجز سايس أربعيني تحرش بسيدة في مدخل عقار بالعجوزة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

زغلول صيام يكتب: شكل الدوري الموسم القادم ورسالة لأبو ريدة.. هيتخصم ثلاث نقاط من الأهلي أم لا.. ولا رابطة ولا يحزنون!

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

بـ12 مليون يورو، النواب يقر منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى سيراميكا

إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة بسبب السحر في نبروه إلى المفتي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

العالم يترقب.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

موسم الحج 2025، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة؟

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية