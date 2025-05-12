تعرف على الجهاز المعاون للإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

اقترب الإسباني خوسيه ريفيرو، مدرب أورلاندو بايرتس السابق، من تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، وعلمت “فيتو” أنه حال التوصل لاتفاق مع المدرب الإسباني على قيادة النادي الأهلي سيكون جهازه المعاون كالتالي:

سيرجيو ألمينارا مساعد مدرب منتخب فنلندا وكارلوس نودار وريان جاكوبس، اللذان رافقاه في فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب ضم مدرب حراس مرمى نادي فالنسيا أيضا في الجهاز المعاون.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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