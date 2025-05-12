مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف يشاركان في فعاليات مؤتمر الأزهر وصناعة المصلحين

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وسفراء الدول، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات؛ والدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لكلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين: الأزهر وصناعة المُصْلِحِين.

المؤتمر الدولي الأول لكلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة افتتاحية للدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميدة الكلية، تبعها تسجيل صوتي للمغفور له، بإذن الله، الدكتور محمود توفيق سعد- عضو هيئة كبار العلماء يوصي فيه بمقترحات لإنجاحه، ثم كلمات: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الدور الأصيل للأزهر الشريف في صناعة المصلحين

ويُسلط المؤتمر الضوء على الدور الأصيل للأزهر الشريف في صناعة المصلحين، وإعداد طلابه؛ ليكونوا سفراء لقيم الاعتدال والإصلاح في مجتمعاتهم، كما يسعى إلى تقديم رؤية علمية متكاملة حول آليات صناعة المصلحين من خلال المنهج الأزهري، وتشجيع الحوار الأكاديمي بين الباحثين والطلاب، بما يُسهم في إنتاج معرفة مسئولة قادرة على مواكبة التحديات العالمية.

يعقد المؤتمر برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا، وتترأس أعمال المؤتمر الدكتورة نهلة الصعيدي، عميد الكلية.

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