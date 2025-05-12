الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف يشاركان في فعاليات مؤتمر الأزهر وصناعة المصلحين

مؤتمر الأزهر وصناعة
مؤتمر الأزهر وصناعة المُصْلِحِين، فيتو
ads

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس  جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وسفراء الدول، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات؛ والدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لكلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين: الأزهر وصناعة المُصْلِحِين.

المؤتمر الدولي الأول لكلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة افتتاحية للدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميدة الكلية، تبعها تسجيل صوتي للمغفور له، بإذن الله، الدكتور محمود توفيق سعد- عضو هيئة كبار العلماء يوصي فيه بمقترحات لإنجاحه، ثم كلمات: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الدور الأصيل للأزهر الشريف في صناعة المصلحين

ويُسلط المؤتمر الضوء على الدور الأصيل للأزهر الشريف في صناعة المصلحين، وإعداد طلابه؛ ليكونوا سفراء لقيم الاعتدال والإصلاح في مجتمعاتهم، كما يسعى إلى تقديم رؤية علمية متكاملة حول آليات صناعة المصلحين من خلال المنهج الأزهري، وتشجيع الحوار الأكاديمي بين الباحثين والطلاب، بما يُسهم في إنتاج معرفة مسئولة قادرة على مواكبة التحديات العالمية.

يعقد المؤتمر برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا، وتترأس أعمال المؤتمر الدكتورة نهلة الصعيدي، عميد الكلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحوث الإسلامية الدكتور اسامة الازهري جامعة الأزهر هيئة كبار العلماء كلية العلوم الإسلامية والعربية مجمع البحوث الإسلامية مستشارة شيخ الأزهر وزير الأوقاف الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

مواد متعلقة

في ذكرى ميلاده، ملامح من حياة العارف بالله الإمام الراحل الشيخ عبد الحليم محمود.. بشر بنصر أكتوبر.. قدم استقالته للسادات اعتراَضًا على قانون تنظيم الأزهر.. وهذه قصته مع التصوف

برعاية شيخ الأزهر، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لكلية الوافدين "الأزهر وصناعة المصلحين" اليوم

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض إبداع طالبات كلية التربية الفنية

الأزهر ينتصر.. النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم الفتوى بعد الاستجابة لمطالب المشيخة.. الضويني يقترح 3 مواد مستحدثة.. ووزير الأوقاف: أزهرنا قبلة نهتدي بها

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

مصادر: خوسيه ريفيرو اقترب من قيادة الأهلي موسمين ومعه 5 معاونين

تعرف على الجهاز المعاون للإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

حيثيات حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين (مستندات)

محطات مهمة في مسيرة خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

صادرات لأكثر من 147 دولة، جهود الحكومة لتوطين صناعة الدواء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

المزيد
الجريدة الرسمية