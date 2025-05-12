برعاية شيخ الأزهر، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لكلية الوافدين "الأزهر وصناعة المصلحين" اليوم

تنظم كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين بعد اليوم الإثنين الموافق ١٢ من مايو ٢٠٢٥م مؤتمرها العلمي الدولي الأول «الأزهر وصناعة المصلحين» في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

تسليط الضوء على الدور الأصيل للأزهر الشريف في صناعة المصلحين

وصرَّحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميدة الكلية، أن المؤتمر يُمثل محطة علمية مهمة لتسليط الضوء على الدور الأصيل للأزهر الشريف في صناعة المصلحين، وإعداد طلابه؛ ليكونوا سفراء لقيم الاعتدال والإصلاح في مجتمعاتهم، مؤكدة أن المؤتمر يأتي ضمن جهود الكلية في ترسيخ منهج الوسطية والتفاعل الحضاري مع القضايا المعاصرة.

وأضافت أن المؤتمر يسعى إلى تقديم رؤية علمية متكاملة حول آليات صناعة المصلحين من خلال المنهج الأزهري، وتشجيع الحوار الأكاديمي بين الباحثين والطلاب، بما يُسهم في إنتاج معرفة مسئولة قادرة على مواكبة التحديات العالمية.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها، إلى جانب حضور مميز من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

يعقد المؤتمر برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا، ويترأس أعمال المؤتمر الدكتورة نهلة الصعيدي، عميد الكلية، ويقوم بمهام مقرر المؤتمر: الدكتور صالح أحمد عبد الوهاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أمين المؤتمر، والدكتور خالد شاكر، وكيل الدراسات العليا، كما يقوم بأعمال التنسيق للمؤتمر: الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد – مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتور محمود منصور.

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