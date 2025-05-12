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سياسة

سامى عزوز يؤدي اليمين الدستورية بـ النواب بديلا للراحل سعداوي ضيف الله

سامى عزوز
سامى عزوز

أدى النائب سامي عزوز راغب ضيف الله، اليمين الدستورية عضوا بـ مجلس النواب، بديلا للنائب الراحل سعداوى راغب ضيف الله، بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة غرب الدلتا، في عضوية مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تلقيه خطابا من الهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بتصعيد العضو الاحتياطى بديلا للنائب الراحل سعداوى راغب ضيف الله.

 

وكان مجلس النواب، أعلن خلو مقعد الراحل سعداوي راغب ضيف الله، بعد تلقي خطابا من وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة.

وأخطر مجلس النواب، الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو مقعد النائب الراحل.

 

تفاصيل تصعيد البديل الاحتياطي في القائمة 

يأتي ذلك تفعيلا لما نص عليه قانون مجلس النواب في هذا الشأن، أنه في حالة خلو مقعد النائب المنتخب على المقاعد الفردية يتم إجراء انتخابات تكميلية، وفي حال الانتخاب عن طريق القائمة يتم تصعيد الاحتياطي في القائمة.

 

ضوابط شغل المقعد الشاغر في مجلس النواب 

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

وتشير التوقعات إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، سوف تعلن اختيار الاحتياطي في القائمة الوطنية من أجل مصر، بديلا للنائب الراحل، لاسيما وأنه يتبقى في عمر مجلس النواب أكثر من 6 أشهر.

الجدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الراحل سعداوي راغب ضيف الله من مسجد راغب بمسقط رأسه بمنطقة مرغم فى الإسكندرية، والنائب الراحل، كان عضوا بلجنة الشئون الإفريقية، وهو شقيق النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب  مستقبل وطن بالإسكندرية.

حصيلة وفيات مجلس النواب 

وبوفاة النائب سعداوى راغب، وصل عدد الوفيات بين أعضاء مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، إلى 13 حالة، بعد أن غيب الموت مؤخرا، النائبة رقية الهلالي، ومن قبلها  في فبراير من العام الماضي، النائبة أمنية رجب، عضو لجنة الصحة بالمجلس عن محافظة المنيا.

وكان سبقها إلى جوار ربه النائب خليفة رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة سوهاج.

وفي فبراير 2023 فقد مجلس النواب أيضا، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد حته، عضو المجلس عن محافظة المنيا.

وضمت قائمة الراحلين عن مجلس النواب، النائبة ابتسام أبو رحاب، في أكتوبر من العام الماضي 2022، وسبقها أيضا النائب الراحل أحمد زيدان، عضو المجلس عن دائرة شبرا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق، واللواء سعد الجمال، أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد.

كما رحل النائب فوزي فتى، عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد صراع مع المرض، وفقد المجلس النائبة المعينة فرحة الشناوي.

وفقد مجلس النواب، النائب جمال حجاج، متأثرا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من إعلان فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر، ونفس الحال مع النائب حسن عيد، الذي توفي بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة على المقعد الفردي بالسويس.

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