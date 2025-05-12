ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، من ضبط مالك شركة تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص.

أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بإنشاء شركة وهمية بمنطقة الطالبية في الجيزة، لممارسة نشاط إجرامي يتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، حيث تم ضبط مالكها، وعُثر داخل المقر على جوازات سفر، عقود اتفاق، ثلاثة دفاتر إيصالات استلام نقدية، بالإضافة إلى أكلاشيه خاص بالشركة. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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